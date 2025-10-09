 Aller au contenu principal
  2. Aide
PayPay, filiale de Softbank, acquiert une participation de 40 % dans Binance Japan afin de renforcer sa présence dans le secteur des paiements numériques
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 10:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

PayPay achète 40 % des parts de Binance Japan pour développer les actifs numériques

*

L'opération vise à stimuler les paiements sans numéraire et les services d'actifs numériques

*

Les entreprises japonaises envisagent l'expansion des actifs numériques dans le contexte des changements de règles anticipés

(Ajoute le contexte au paragraphe 2 et les détails de Laser Digital au paragraphe 7)

L'opérateur d'applications de paiement PayPay Corp de SoftBank 9984.T a acquis une participation de 40% dans Binance Japan, a déclaré jeudi la filiale japonaise de Binance, sans divulguer les détails de la transaction.

PayPay est la dernière entreprise japonaise à chercher à développer ses offres d'actifs numériques à la lumière d'un assouplissement anticipé des réglementations au Japon et des prix record des crypto-actifs qui ont suscité l'intérêt des acteurs de l'industrie.

L'accord permettrait aux deux entreprises de travailler ensemble sur la technologie des paiements sans numéraire et des actifs numériques. Les utilisateurs de Binance Japan pourront effectuer des achats et des retraits de crypto-monnaies en utilisant PayPay Money.

PASSAGE AUX PAIEMENTS NUMÉRIQUES

PayPay a joué un rôle en encourageant les consommateurs japonais à abandonner leur préférence de longue date pour l'argent liquide en offrant des rabais sur les paiements effectués par l'intermédiaire de son application mobile.

La propriété de PayPay est répartie entre un certain nombre d'entités de SoftBank: l'opérateur de téléphonie mobile SoftBank Corp 9434.T , la branche d'investissement Vision Fund, et l'entreprise Internet LY Corp 4689.T , qui est une coentreprise entre SoftBank et Naver Corp 035420.KS .

Laser Digital, une filiale de la plus grande banque de courtage et d'investissement du Japon, Nomura Holdings 8604.T , est en train d'obtenir une licence pour le commerce institutionnel de crypto-monnaies au Japon, a déclaré un porte-parole de Laser Digital cette semaine.

Binance est entré sur le marché japonais à la fin de 2022, avec l'acquisition du service d'échange de crypto-monnaies Sakura Exchange bitcoin .

SoftBank a déclaré en août que son unité de paiement avait demandé l'inscription d'actions de dépositaire américain aux États-Unis, ajoutant que PayPay continuerait à fonctionner en tant que filiale après l'inscription.

En mars, Nikkei a rapporté que le régulateur bancaire japonais prévoyait de donner aux crypto-actifs un statut juridique de produits financiers et soumettrait un projet de loi au parlement dès 2026 à cet égard.

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
121 705,8542 USD CryptoCompare -0,18%
LY CORP
3,2050 USD OTCBB 0,00%
NOMURA HLDG
6,224 EUR Tradegate +4,01%
SOFTBANK
1,230 EUR Tradegate 0,00%
SOFTBANK GROUP
129,280 EUR Tradegate +8,18%
