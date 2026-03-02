 Aller au contenu principal
PayPay et un actionnaire vendeur souhaitent lever environ 1,1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
02/03/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte tout au long)

PayPay et un actionnaire vendeur visent à lever jusqu'à 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi l'application de paiement japonaise soutenue par SoftBank.

La société basée à Tokyo et un actionnaire vendeur prévoient de vendre près de 55 millions d'actions de dépôt américaines à un prix compris entre 17 et 20 dollars chacune, a-t-elle précisé.

L'introduction en bourse de PayPay devait initialement être lancée avant l'ouverture des marchés lundi, mais elle a été reportée car les marchés ont été secoués par l'attaque de ce week-end contre l'Iran, a rapporté Reuters .

Le marché américain des introductions en bourse a connu un début d'année difficile, les accès de volatilité ayant incité plusieurs entreprises à reporter leurs projets d'introduction. Les analystes estiment qu'un démarrage réussi de PayPay pourrait contribuer à améliorer le climat.

L'indice de volatilité Cboe .VIX , baromètre de l'anxiété des investisseurs le plus surveillé de Wall Street, a atteint son plus haut niveau en trois mois plus tôt ce lundi.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'offre.

PayPay prévoit de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "PAYP".

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SOFTBANK GROUP
22,295 EUR Tradegate +1,32%
