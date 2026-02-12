PayPay de SoftBank se rapproche des marchés publics en déposant une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

L'introduction en bourse de PayPay a été retardée en raison de la fermeture du gouvernement américain

L'application de paiement comptait 72 millions d'utilisateurs enregistrés en décembre

L'introduction en bourse de PayPay fait suite à la cotation réussie d'Arm Holdings en 2023

PayPay a publiquement déposé jeudi sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que l'application de paiement japonaise soutenue par SoftBank procède à son introduction en bourse très attendue, retardée par la fermeture du gouvernement américain.

Cette décision ouvre la voie à la première cotation aux États-Unis d'un investissement majoritairement détenu par SoftBank depuis l'introduction en bourse à succès du concepteur de puces Arm Holdings ARM.O en 2023.

L'entrée en bourse de PayPay était initialement prévue en décembre, mais la plus longue fermeture du gouvernement américain a retardé l'examen réglementaire et repoussé la cotation prévue.

La société a déclaré un bénéfice de 103,3 milliards de yens (675,47 millions de dollars) sur un chiffre d'affaires de 278,5 milliards de yens pour la période de neuf mois se terminant le 31 décembre, contre un bénéfice de 29 milliards de yens sur un chiffre d'affaires de 220,4 milliards de yens un an plus tôt.

L'offre pourrait permettre de lever plus de 2 milliards de dollars et les investisseurs s'attendent à ce que l'évaluation de PayPay dépasse 3 000 milliards de yens, comme l'a précédemment rapporté Reuters.

PayPay n'a pas divulgué la taille ou la fourchette de prix proposée. La société et SoftBank prévoient de vendre des actions dans le cadre de l'offre proposée.

La cotation était en préparation depuis un certain temps, SoftBank ayant fixé l'introduction en bourse de PayPay comme objectif en 2021.

En mai, SoftBank a annoncé que les préparatifs de l'introduction en bourse étaient en cours et, quelques mois plus tard, PayPay a révélé qu'elle avait déposé confidentiellement une demande d'inscription à la bourse de New York.

La cotation de PayPay intervient à un moment où le conglomérat technologique tentaculaire de Masayoshi Son a monétisé des actifs pour injecter des capitaux dans son projet d'IA en constante expansion.

BOOM DES PAIEMENTS NUMÉRIQUES

Formé conjointement par SoftBank et Yahoo Japan en 2018, PayPay a joué un rôle dans l'accélération de la transformation numérique du Japon en encourageant les consommateurs à abandonner l'argent liquide en offrant des rabais sur les paiements via son application mobile.

Un peu plus de sept ans après sa création, PayPay s'est rapidement développé et est devenu l'une des plateformes de paiement les plus utilisées au Japon, amassant environ 72 millions d'utilisateurs enregistrés au 31 décembre.

Autrefois caractérisé par sa conviction que l'argent liquide est roi, le Japon a vu son ratio de paiements sans numéraire s'améliorer considérablement ces dernières années. Cependant, il reste à la traîne au niveau mondial dans le domaine des technologies de paiement, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour la croissance.

Les analystes estiment que PayPay pourrait obtenir une prime par rapport à ses homologues fintech cotées en bourse aux États-Unis, compte tenu de sa forte présence au Japon et de l'évolution croissante vers les paiements sans numéraire dans le pays.

Si PayPay s'est d'abord concentrée sur les paiements sans numéraire, elle s'est depuis étendue aux secteurs du crédit, de la banque, des titres et de l'assurance.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'offre. PayPay sera cotée au Nasdaq sous le symbole "PAYP".

(1 $ = 152,9300 yens)