PayPay de Softbank s'envole après avoir bravé les difficultés du marché de l'introduction en bourse ce jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mars - ** Les actions de PayPay PAYP.O ont augmenté de 20% à 21,80 $ avant le marché, un jour après les débuts de l'application de paiement japonaise sur le Nasdaq, dans un contexte de rareté des nouvelles cotations ** L'action de la société soutenue par SoftBank Group 9984.T a clôturé à 18,16 $ jeudi, enregistrant un gain de 13,5 % pour ses débuts, après l'introduction en bourse d'environ 55 millions d'ADS , dont le prix a été fixé à 16 $, soit un dollar en dessous de la fourchette prévue, pour un produit total d'environ 880 millions de dollars

** PAYP a poursuivi son offre alors que le conflit au Moyen-Orient continue de secouer les marchés mondiaux et que d'autres candidats à l'introduction en bourse ont choisi de retarder leurs projets de cotation

** L'opération marque la première cotation aux États-Unis d'un investissement majoritaire de SoftBank depuis l'introduction en bourse en 2023 du concepteur de puces Arm

ARM.O . ** Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho et Morgan Stanley ont dirigé un groupe de 20 sociétés de souscription pour l'introduction en bourse de PAYP