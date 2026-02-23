PayPal suscite l'intérêt des repreneurs après la chute de ses actions, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de paiements numériques PayPal PYPL.O suscite l'intérêt d'acheteurs potentiels après la chute de ses actions, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

La société de paiement a rencontré des banques dans le cadre d'un intérêt non sollicité de la part de prétendants, a indiqué le rapport, ajoutant qu'au moins un grand rival s'intéresse à l'ensemble de la société, tandis que d'autres prétendants ne s'intéressent qu'à certains actifs de PayPal.

L'intérêt des acheteurs pour PayPal n'en est encore qu'à un stade préliminaire et pourrait ne pas déboucher sur une transaction, selon le rapport de Bloomberg.

PayPal, dont la capitalisation boursière s'élève à plus de 38 milliards de dollars, n'a pas souhaité commenter ce rapport. Reuters n'a pas pu vérifier l'information de manière indépendante.

Les actions de la société étaient en hausse de 7 % dans les échanges de l'après-midi. Elles ont perdu environ 85 % de leur valeur depuis qu'elles ont atteint un niveau record à la mi-2021.

Au début du mois, PayPal a remplacé son directeur général, Alex Chriss, qui avait été nommé pour diriger la société de paiement dans un contexte de ralentissement de la croissance et d'intensification de la concurrence. L'entreprise a publié de faibles prévisions de bénéfices pour 2026, bien en deçà des attentes de Wall Street.

Le conseil d'administration de la société, qui a nommé son président Enrique Lores au poste de nouveau président-directeur général, a déclaré que le rythme du changement et de l'exécution sous Chriss n'était pas conforme à ses attentes.

PayPal a également signalé un affaiblissement des dépenses de détail, car les consommateurs, pressés par des taux d'intérêt élevés, un coût de la vie constamment élevé et les signes d'un ralentissement du marché de l'emploi, réduisent leurs dépenses discrétionnaires et se concentrent sur les produits de première nécessité.

Les investisseurs craignent que la poussée des grandes entreprises technologiques, telles qu'Apple et Google, dans l'activité principale de paiement de PayPal ne réduise sa part de marché, malgré sa position de leader historique.

PayPal a connu une forte croissance pendant la pandémie de COVID-19, les consommateurs s'étant tournés vers les paiements numériques, mais la croissance s'est ralentie depuis et la société a eu du mal à maintenir cet élan malgré un plan de redressement pluriannuel.