PayPal se relance au Royaume-Uni après près de deux ans d'absence

12 novembre - PayPal PYPL.O a déclaré mercredi qu'il se relançait au Royaume-Uni pour que ses clients puissent effectuer des achats en ligne et en magasin, près de deux ans après avoir restructuré ses activités dans ce pays à la suite du Brexit.

La plateforme de paiements numériques a précisé que les clients britanniques auront accès à des cartes de débit utilisables dans le monde entier sans frais de transaction, à des cartes de crédit et à son programme de fidélité PayPal+.