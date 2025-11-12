PayPal se relance au Royaume-Uni après près de deux ans d'absence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 novembre - PayPal PYPL.O a déclaré mercredi qu'il se relançait au Royaume-Uni pour que ses clients puissent effectuer des achats en ligne et en magasin, près de deux ans après avoir restructuré ses activités dans ce pays à la suite du Brexit.
La plateforme de paiements numériques a précisé que les clients britanniques auront accès à des cartes de débit utilisables dans le monde entier sans frais de transaction, à des cartes de crédit et à son programme de fidélité PayPal+.
