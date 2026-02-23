PayPal s'envole après des informations faisant état d'un intérêt d'acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions de la société de paiement PayPal

PYPL.O ont bondi de 7,5 % à 44,79 $

** PYPL suscite l'intérêt d'acheteurs potentiels après que la chute de ses actions a fait disparaître près de la moitié de sa valeur, a rapporté Bloomberg News () lundi, citant des personnes familières avec le sujet

** L'entreprise a rencontré des banques dans le cadre d'un intérêt non sollicité de la part de prétendants, selon le rapport

** PYPL n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters ** PayPal a remplacé au début du mois son directeur général Alex Chriss , le conseil d'administration ayant déclaré que le rythme du changement et de l'exécution sous Chriss n'était pas conforme à ses attentes

** A la dernière clôture, l'action PYPL a baissé de 28,7 % depuis le début de l'année