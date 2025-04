PayPal: Rodney Adkins va quitter le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 17:07









(CercleFinance.com) - PayPal annonce que Rodney C. Adkins prendra sa retraite et ne se représentera pas à l'élection lors de l'assemblée générale des actionnaires de juin 2025.



Administrateur depuis 2017, il siégeait aux comités d'audit, de gestion des risques et de gouvernance.



Enrique Lores, président du conseil, et Alex Chriss, directeur général, ont salué son 'rôle déterminant dans la transformation de l'entreprise' et son engagement au service de PayPal.





