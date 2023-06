Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PayPal: rejoint MACH Alliance en tant que 'Supporter' information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 17:02









(CercleFinance.com) - MACH Alliance, un groupe d'entreprises technologiques indépendantes dédiées à la promotion d'écosystèmes technologiques ouverts et de pointe, a annoncé aujourd'hui que PayPal était devenue la première entreprise à rejoindre sa nouvelle catégorie d'adhésion 'Supporter'.



La décision de PayPal permet l'expansion de MACH Alliance dans le secteur des technologies financières.



La catégorie d'adhésion 'Supporter' est destinée aux entreprises qui ne satisfont pas aux exigences de la certification MACH mais qui ont une forte association avec la technologie MACH et l'écosystème MACH.



'Il est naturel que PayPal s'engage officiellement avec l'Alliance MACH étant donné le travail étroit qu'ils mènent depuis longtemps avec nombre de nos membres', a déclaré Holly Hall, directrice générale de l'Alliance MACH. 'Avoir leur marque de confiance associée à l'Alliance ouvrira des portes aux deux parties de manière considérable.'





