PayPal progresse après avoir conclu un accord avec OpenAI pour devenir un portefeuille de paiements dans ChatGPT

28 octobre -
** Les actions de la société de paiement PayPal PYPL.O augmentent de 14,1 % à 80,15 $ dans les échanges de pré-marché
** PayPal signe un accord avec OpenAI pour intégrer son portefeuille de paiements dans ChatGPT
** PayPal déclare que l'accord lui donne accès à des millions d'utilisateurs de ChatGPT, qui pourront passer à la caisse instantanément
** Dans le cadre de ce partenariat, plus de 24 000 employés de PayPal auront également accès à ChatGPT Enterprise
** Les développeurs de grands modèles de langage comme OpenAI redoublent d'efforts pour intégrer le commerce électronique dans leurs chatbots afin de monétiser l'engagement croissant des utilisateurs sur leurs plateformes
** A la dernière clôture, les actions de PYPL sont en baisse de 17,7 % depuis le début de l'année, à la traîne de la hausse de 16,9 % de l'indice de référence S&P 500 .SPX .
