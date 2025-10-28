 Aller au contenu principal
PayPal progresse après avoir conclu un accord avec OpenAI pour devenir un portefeuille de paiements dans ChatGPT
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 11:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre -

** Les actions de la société de paiement PayPal PYPL.O augmentent de 14,1 % à 80,15 $ dans les échanges de pré-marché

** PayPal signe un accord avec OpenAI pour intégrer son portefeuille de paiements dans ChatGPT

** PayPal déclare que l'accord lui donne accès à des millions d'utilisateurs de ChatGPT, qui pourront passer à la caisse instantanément

** Dans le cadre de ce partenariat, plus de 24 000 employés de PayPal auront également accès à ChatGPT Enterprise

** Les développeurs de grands modèles de langage comme OpenAI redoublent d'efforts pour intégrer le commerce électronique dans leurs chatbots afin de monétiser l'engagement croissant des utilisateurs sur leurs plateformes

** A la dernière clôture, les actions de PYPL sont en baisse de 17,7 % depuis le début de l'année, à la traîne de la hausse de 16,9 % de l'indice de référence S&P 500 .SPX .

Valeurs associées

PAYPAL HOLDINGS
70,2500 USD NASDAQ +0,69%
S&P 500 INDEX
6 875,16 Pts CBOE +1,23%
