PayPal: possibilités de paiement étendues sur Venmo

(CercleFinance.com) - PayPal fait savoir qu'il est désormais possible de planifier des paiements et des demandes de manière ponctuelle ou récurrente avec des amis et la famille sur Venmo, son service de paiement mobile.



PayPal précise que les utilisateurs peuvent ainsi choisir d'effectuer ces paiements mensuellement, hebdomadairement ou bimensuellement.



Avec plus de 84 % des consommateurs utilisant des services de paiement entre pairs, cette fonctionnalité vise à faciliter la gestion des dépenses régulières comme le loyer et les services publics.



Alexis Sowa, vice-présidente et directrice générale de Venmo, souligne que cette option répond à une demande forte des utilisateurs, leur permettant de gérer plus facilement leurs paiements.







