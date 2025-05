PayPal:portefeuille mobile sans contact bientôt en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - PayPal annonce que son portefeuille mobile sans contact sera lancé cet été dans les magasins physiques en Allemagne.



Accessible via la dernière version de l'application PayPal, ce service permettra aux utilisateurs de payer d'un simple geste là où les paiements Mastercard sans contact sont acceptés, tout en regroupant leurs achats en ligne et en magasin.



Les utilisateurs pourront en outre activer des offres de cashback directement dans l'application.



' Nous pensons que PayPal est meilleur que le cash ', déclare Joerg Kablitz, directeur général de PayPal Allemagne, Autriche et Suisse. ' Notre application permettra de payer en magasin en toute sécurité, avec plus de flexibilité et d'avantages '.





Valeurs associées PAYPAL HOLDINGS 67,2400 USD NASDAQ +2,80%