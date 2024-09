Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PayPal: partenariat étendu avec Shopify aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 15:03









(CercleFinance.com) - PayPal Holdings annonce l'élargissement de son partenariat stratégique avec Shopify aux États-Unis, Shopify étant une plate-forme de commerce électronique en mode SaaS.



Avec cet accord, PayPal autorisera les paiements par cartes de crédit et de débit au sein de Shopify Payments via la solution PayPal Complete Payments, offrant aux commerçants des outils de gestion 'performants'.



L'intégration permettra de rationaliser la gestion des commandes, paiements, rapports et rétro-facturations, créant ainsi une expérience unifiée pour les utilisateurs des deux plateformes.



' Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Shopify en offrant des expériences exceptionnelles à nos clients communs ', a déclaré Alex Chriss, le dirigeant de PayPal.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.