PayPal dévoile son partenariat avec OpenAI pour les paiements sur ChatGPT, l'action monte en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de PayPal s'envole suite à l'accord avec OpenAI

La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025

La société déclare son premier dividende trimestriel

PayPal dépasse les prévisions de Wall Street pour les résultats du troisième trimestre

(Mise à jour sur le cours de l'action au paragraphe 1, ajout de détails sur le commerce agentique au paragraphe 8, commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Manya Saini

PayPal PYPL.O a déclaré mardi avoir conclu un accord avec OpenAI qui permettra aux utilisateurs de ChatGPT d'acheter des produits en utilisant la plateforme de la société de paiement, ce qui a fait grimper son action de 10 %.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année, misant sur la résistance des dépenses de consommation, et a annoncé son premier dividende en 27 ans de son histoire.

PayPal a déclaré que le partenariat OpenAI connectera son réseau mondial de marchands à ChatGPT, ce qui permettra aux entreprises de vendre des produits et des services dans l'application d'IA générative extrêmement populaire, qui compte plus de 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires.

Les outils d'achat basés sur l'IA apparaissent comme le prochain grand changement dans la vente au détail en ligne, car ils peuvent rechercher, comparer et acheter des produits de manière autonome pour les consommateurs.

Ces outils agissent comme des assistants numériques en comprenant les préférences des utilisateurs, en établissant des budgets, en évaluant les avis et en suivant les prix au fil du temps.

« Le commerce agentique est considéré par certains comme une « solution miracle » potentielle pour tirer parti de la vaste base mondiale d'utilisateurs de PayPal et relancer la croissance sur ce qui pourrait être (à prouver car il est encore très tôt) une plateforme de commerce de nouvelle génération », ont déclaré les analystes d'Evercore ISI.

Wall Street est en pleine ruée vers l'or de l'IA, car les banques, les investisseurs et les entreprises technologiques s'efforcent d'exploiter l'IA pour remodeler la façon dont l'argent est créé, géré et déplacé.

PayPal a déclaré que l'intégration de sa plateforme avec OpenAI permettra de rendre découvrables et achetables des millions de produits par le biais de ChatGPT.

"« Nous voulons que PayPal soit disponible partout où les consommateurs veulent payer et que les commerçants puissent vendre aux consommateurs partout et n'importe où », a déclaré le

directeur général Alex Chriss lors d'une réunion avec les analystes .

PAYPAL REVOIT SES PRÉVISIONS À LA HAUSSE ET FIXE SON TOUT PREMIER DIVIDENDE

PayPal a déclaré qu'il prévoyait désormais un bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 5,35 et 5,39 dollars, contre 5,15 à 5,30 dollars précédemment. Les analystes avaient prévu 5,24 $, selon les estimations compilées par LSEG.

Son conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 14 cents par action, ce qui représente un ratio de distribution cible de 10 % du bénéfice ajusté.

« Nous avons fait passer cette entreprise de la défense à l'attaque et de la stabilisation à l'accélération », a déclaré Alex Chriss.

Sous la direction d'Alex Chriss, la société a remanié ses activités au cours des dernières années en donnant la priorité à la rentabilité plutôt qu'à une croissance agressive du chiffre d'affaires.

PayPal a connu un ralentissement lorsque les consommateurs sont retournés dans les magasins physiques et que les habitudes de consommation se sont stabilisées, ce qui a incité l'entreprise à se concentrer sur les activités à forte marge et à prendre des mesures de réduction des coûts.

Les volumes de paiement sont restés résilients, les consommateurs continuant à dépenser malgré les pressions inflationnistes et un environnement économique inégal, ce qui souligne la durabilité de l'activité principale de la société.

PayPal a enregistré une croissance de 7 % du volume total des paiements, à taux de change constant, pour atteindre 458,1 milliards de dollars.

Son chiffre d'affaires au troisième trimestre a augmenté de 6 %, hors change, pour atteindre 8,4 milliards de dollars.

Le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 1,34 $ pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 1,20 $ il y a un an.