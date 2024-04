Paypal anticipe désormais une croissance de son bénéfice par action ajusté en 2024

(AOF) - Au premier trimestre, la firme technologique a affiché un bénéfice net de 888 millions de dollars, soit 83 cents par action contre respectivement 795 millions de dollars et 70 cents. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,08 dollar, soit 13 cents de mieux que les attentes. Il a cependant été évalué en utilisant une nouvelle méthodologie. Le chiffre d'affaires a augmenté de son côté de 9% à 7,7 milliards de dollars, dépassant les attentes : 7,51 milliards de dollars.

Le volume des paiements qui ont transité par ses plateformes a progressé de 14% à 403,9 milliards de dollars. Sa progression s'est aussi élevée à 14% à taux de change constants.

"2024 reste une année de transition et nous nous concentrons sur l'exécution - en menant nos initiatives stratégiques clés, en réalisant des économies de coûts et en réinvestissant de manière appropriée pour positionner l'entreprise en vue d'une croissance rentable constante et de haute qualité à l'avenir.", a commenté le PDG, Alex Chriss.

Cette performance meilleure que prévu s'accompagne du relèvement des objectifs 2024. Le spécialiste du paiement en ligne cible un bénéfice par action ajusté en croissance de 5% à 10% contre stable auparavant.

