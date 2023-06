Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PayPal: accord avec KKR et hausse des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - PayPal fait part d'un accord avec KKR en vertu duquel les fonds gérés par ce dernier achèteront pour jusqu'à 40 milliards d'euros de créances de prêts de type BNPL ('acheter maintenant, payer plus tard') émises par PayPal dans plusieurs pays d'Europe.



Sous réserve de certaines conditions, cette transaction devrait être conclue au second semestre 2023. PayPal s'attend à ce qu'elle génère initialement un produit d'environ 1,8 milliard de dollars qui sera utilisé notamment pour accroitre les retours aux actionnaires.



Après sa clôture, le groupe de solutions de paiement prévoit ainsi d'allouer environ un milliard de dollars à des rachats d'actions supplémentaires en 2023, portant l'enveloppe totale prévue à cette fin à environ cinq milliards de dollars cette année.





