Paymentus progresse alors que Raymond James relève sa note à "strong buy"

20 février -
** Les actions du fournisseur de technologie de paiement de factures Paymentus PAY.N augmentent de 4,79% à 25,62 dollars
** Raymond James fait passer PAY de "surperformance" à "achat fort"
** déclare, "nous pensons que le récent repli de l'action (-30% vs Russell 2000 +13% au cours des 3 derniers mois) a créé un risque/récompense asymétrique"
** Ajoute, "nous anticipons des résultats solides au quatrième trimestre et nous voyons un potentiel de hausse de l'ordre de 4 à 6 % pour le bénéfice de contribution (CP) en dollars et l'EBITDA ajusté"
** Six analystes sur huit considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et deux comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 39,13 $ - données compilées par LSEG
** En incluant le mouvement de la séance, PAY a baissé de 21,5 % depuis le début de l'année
