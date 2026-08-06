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Paycom s'envole grâce à des prévisions optimistes portées par la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 14:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action de Paycom Software PAYC.N , société spécialisée dans la gestion de la paie, progresse de 14,9% à 200,99 dollars (XX,XX euros) en pré-ouverture ** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 , les portant de 2,18 à 2,2 milliards de dollars (XX,XX à XX,XX milliards d'euros) à une fourchette comprise entre 2,2 et 2,21 milliards de dollars (XX,XX et XX,XX milliards d'euros), en invoquant une demande soutenue pour ses services basés sur l’IA

** Le cabinet d’analyse Morningstar indique que les efforts d’automatisation de la société stimulent sa rentabilité, mais que la concurrence croissante et les incertitudes liées à l’IA continuent d’assombrir les perspectives de croissance à long terme

** PAYC affiche un BPA ajusté de 2,78 $ (XX,XX euros) au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 2,38 $ (XX,XX euros); son chiffre d’affaires s’élève à 531,2 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), dépassant les estimations de 513,1 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) – données compilées par LSEG

** Sept des 21 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et 14 la recommandation “conserver”; l'objectif de cours médian est de 205 dollars (XX,XX euros)

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 9,7% depuis le début de l'année

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