Paycom revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la demande générée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire de paie Paycom PAYC.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, grâce à une demande soutenue pour ses services de gestion des effectifs basés sur l'intelligence artificielle.

À l'issue de la publication de ces résultats, l'action de la société a progressé de 15,1 % en séance prolongée.

Voici quelques détails:

* Paycom, qui propose une large gamme de produits et d’outils aidant les employeurs à suivre et à gérer les tâches de leur personnel, a intégré des fonctionnalités d’IA dans ses logiciels.

* La société prévoit pour l'ensemble de l'année 2026 un chiffre d'affaires compris entre 2,197 milliards et 2,212 milliards de dollars, soit un niveau supérieur à ses prévisions précédentes, qui s'établissaient entre 2,175 milliards et 2,195 milliards de dollars.

* L’intégration de l’IA dans ses services a stimulé la demande pour les services de Paycom, les entreprises cherchant à simplifier leurs fonctions de gestion des effectifs.

* La société propose des outils axés sur les employés, tels que Beti, GONE et IWant.

* Elle a annoncé un chiffre d’affaires de 531,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 513,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Les fournisseurs de solutions de gestion du capital humain tels qu’Automatic Data Processing ADP.O , Workday WDAY.O et Paychex PAYX.O comptent parmi les principaux concurrents de Paycom.