Paychex dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de services de paie

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(Mise à jour des actions au paragraphe 2)

Paychex PAYX.O a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre mercredi, aidé par une forte demande pour ses services de paie et de ressources humaines.

Les actions de la société basée à Rochester, dans l'État de New York, ont augmenté de près de 4 % dans les premiers échanges à la suite de ces résultats.

L'augmentation des exigences de conformité au niveau de l'État pour les congés payés, les mandats de retraite et la transparence dans la déclaration des salaires ont rendu la paie en interne de plus en plus risquée pour les petites entreprises, ce qui a stimulé la demande pour les services de Paychex.

La société propose des services de traitement des salaires, de gestion des ressources humaines et d'administration des avantages sociaux, principalement aux petites et moyennes entreprises.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 20 % pour atteindre 1,81 milliard de dollars au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,79 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 1,71 $ par action pour les trois mois se terminant le 28 février, contre des estimations de 1,67 $ par action.

Les solutions de gestion, le segment le plus important de Paychex, ont enregistré une hausse de 23 % de leur chiffre d'affaires, grâce à l'augmentation du nombre de clients et du chiffre d'affaires par client, en raison de l'acquisition de la base de clientèle de Paycor, une société de gestion de la paie basée sur le cloud.

La société a acquis Paycor pour environ 4,1 milliards de dollars en espèces l'année dernière, ajoutant à son portefeuille de produits des logiciels qui automatisent les tâches routinières et réduisent le risque de conformité.

Paychex a également revu à la hausse ses prévisions annuelles concernant les intérêts sur les fonds détenus pour les clients, c'est-à-dire les intérêts que la société gagne en investissant les fonds de salaires et d'impôts des clients avant qu'ils ne soient versés aux employés ou aux autorités fiscales.

Elle s'attend à ce que ces intérêts se situent entre 200 et 210 millions de dollars, contre 190 à 200 millions de dollars prévus précédemment.