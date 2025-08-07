Paxos Trust dans un règlement de 48,5 millions de dollars à New York concernant des manquements liés à Binance

(Ajout de détails sur l'examen de la plateforme Binance, paragraphe 5) par Jonathan Stempel

Paxos Trust a conclu un accord de 48,5 millions de dollars pour résoudre les accusations de New York selon lesquelles la société de monnaie virtuelle n'a pas surveillé les activités illégales liées à l'échange de crypto-monnaies Binance, a déclaré jeudi le régulateur des services financiers de l'État.

Adrienne Harris, la surintendante des services financiers de New York, a déclaré que Paxos paiera une amende civile de 26,5 millions de dollars et dépensera 22 millions de dollars pour améliorer son programme de conformité.

Paxos s'est précédemment associé à Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, pour commercialiser et distribuer le stablecoin Binance USD.

Le département des services financiers de New York a déclaré que Paxos n'avait pas mis en place de contrôles efficaces pour surveiller les actes répréhensibles commis par Binance, qu'elle n'avait pas transmis les signaux d'alerte à la direction et que son programme de lutte contre le blanchiment d'argent présentait des lacunes systémiques.

Le régulateur a déclaré avoir ordonné à Paxos d'examiner l'exposition de Binance aux activités illégales, ce qui a révélé qu'entre juillet 2017 et novembre 2022, environ 1,6 milliard de dollars de transactions sur la plateforme de Binance impliquaient des acteurs illicites, y compris des schémas de Ponzi et des personnes sanctionnées sur les places de marché du darknet.

Binance a également traité des transactions impliquant des entités sanctionnées par l'Office américain de contrôle des actifs étrangers, selon l'examen.

En février 2023, New York a ordonné à Paxos de cesser d'émettre le stablecoin de Binance. Paxos a ensuite mis fin à son partenariat avec Binance.

Dans un communiqué, Paxos a déclaré qu'elle était heureuse de ce règlement. Elle a également déclaré avoir "entièrement remédié" aux problèmes de conformité, que les comptes des clients n'ont pas été affectés et que les consommateurs n'ont pas été lésés.

Binance n'était pas défenderesse dans l'affaire new-yorkaise.

Elle a plaidé coupable en novembre 2023 et accepté une sanction pénale de 4,32 milliards de dollars pour avoir violé les lois fédérales contre le blanchiment d'argent et les sanctions.

La Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis a rejeté sa propre procédure civile contre Binance en mai, reflétant un changement d'approche à l'égard des crypto-monnaies au cours du deuxième mandat du président Donald Trump à la Maison-Blanche.