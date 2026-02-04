Pavel Durov estime que les projets espagnols sur les médias sociaux instrumentalisent la sécurité

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, s'est joint mercredi à Elon Musk pour critiquer publiquement les projets du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez visant à interdire l'accès aux médias sociaux aux moins de 16 ans et à poursuivre les dirigeants qui tiennent des propos haineux sur leurs plateformes.

Pavel Durov a déclaré dans un message adressé aux utilisateurs de Telegram que la proposition d'interdire l'accès aux moins de 16 ans obligerait les plateformes de médias sociaux à collecter les données de tous les utilisateurs et que les mesures visant à réduire les discours haineux inciteraient les plateformes à supprimer le contenu pour éviter les poursuites.

La proposition de Pedro Sanchez de criminaliser l'utilisation d'algorithmes considérés comme amplifiant les contenus nuisibles permettrait aux gouvernements de contrôler ce que les utilisateurs voient, a déclaré Pavel Durov, qui est basé à Dubaï.

"Il ne s'agit pas de garanties; ce sont des pas vers un contrôle total. Nous avons déjà vu ce scénario: les gouvernements utilisent la "sécurité" comme arme pour censurer les critiques", a-t-il écrit sur Telegram.

Le gouvernement espagnol a défendu ses projets dans une longue déclaration, affirmant que les critiques de Pavel Durov envoyées à tous les utilisateurs espagnols de Telegram étaient sans précédent et injustifiées, et qu'elles soulignaient le besoin urgent de réglementer les médias sociaux et les applications de messagerie afin de protéger les citoyens de la "propagande".

Mardi, à Dubaï, Pedro Sanchez a déclaré que ses projets s'inscrivaient dans le cadre d'une "Coalition des volontaires du numérique", composée de pays européens partageant les mêmes idées et désireux d'assainir les médias sociaux.

L'homme politique, qui fait partie d'un groupe de plus en plus restreint de dirigeants de gauche en Europe, critique les plateformes technologiques depuis le début de l'année dernière, lorsqu'il a proposé de mettre fin à l'anonymat sur les médias sociaux et de relier les données des utilisateurs à un portefeuille d'identité commun de l'UE .

Sa campagne plus large contre la désinformation a commencé plus tôt et a été déclenchée par ce qu'il a décrit comme une campagne de diffamation de la droite contre sa famille à la suite de l'enquête sur sa femme Begona Gomez pour trafic d'influence. Elle nie les accusations et l'affaire est en cours .

L'Espagne rejoint des pays tels que la Grande-Bretagne, la Grèce et la France qui envisagent de durcir leur position sur les médias sociaux, après que l'Australie est devenue en décembre le premier pays à interdire l'accès à ces plateformes aux enfants de moins de 16 ans.

Pavel Durov, né en Russie, a été arrêté à Paris en août 2024 pour des activités criminelles présumées sur l'application de messagerie. En mars de l'année dernière, il a nié tout acte répréhensible .

Son message sur les projets espagnols a été transféré d'un compte à son nom vers un canal qui conseille normalement les utilisateurs de Telegram sur les questions de sécurité et de compte.

Musk, le propriétaire de X, a également condamné les mesures proposées par Pedro Sanchez, le décrivant dans un message X lundi comme "un tyran et un traître au peuple espagnol".

