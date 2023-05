Pause sur des places boursières à deux vitesses

Apple, plus grande capitalisation boursière américaine, a dévoilé, le 5 mai, des résultats trimestriels au-dessus des attentes. Ses ventes d'iPhone, à 51,33 milliards de dollars, sont ressorties supérieures aux estimations. (© AFP)

Les principaux moteurs de performance des deux côtés de l'Atlantique sont concentrés sur des secteurs (technologie, luxe) et des valeurs (Apple, Microsoft, Hermès, LVMH), qui portent la cote, avec un biais favorable aux grandes capitalisations.

La visibilité s'améliore pour les investisseurs sur le calendrier du resserrement monétaire des deux côtés de l'Atlantique.

Les Bourses mondiales connaissent donc une sorte de pause, après la hausse, qui masque en réalité des marchés à deux vitesses.

Biais sectoriel

Le 9 mai, l'indice CAC 40 clôturait tout près des 7400 points, en hausse de 14,26% depuis le début de l'année. Mais cette progression est surtout due à la contribution des champions français du luxe : Hermès (+37,6%) , LVMH (+29,5%) et L'Oréal (+26,7%) occupent actuellement les trois premières places du podium 2023 de l'indice parisien.

«La reprise de l'économie chinoise, un moindre endettement de ces sociétés et leur capacité à augmenter les prix de leurs produits, ce qui conforte leurs marges, sont les principaux facteurs de cette tendance favorable aux marques de prestige», rappelle Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Sur la même période, en queue de peloton du CAC 40, Alstom ne progressait que de 3,6% et Capgemini de 3,9% .

À Wall Street, le scénario est comparable, avec un biais favorable aux grandes valeurs de la technologie.

Les cinq plus forts contributeurs à la hausse du S&P 500, qui, au 9 mai en clôture, progressait de 7,55% depuis le 1er janvier, sont Apple (+32,6%),