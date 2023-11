Pause des banques centrales : Octo AM incite à la prudence

(AOF) - Les pauses de la FED et de la BCE survenues cette semaine "furent bienvenues et réparatrices", mais "pause n’est pas synonyme de ‘demi-tour’". C’est ce qu’affirme Matthieu Bailly, directeur général délégué et gérant obligataire ches Octo AM, soulignant que les deux banques centrales "ont continué de tenir un discours relativement conservateur et restrictif sur leur politique monétaire ». Pour lui en outre "la pause des banques centrales n’est pas la seule justification à la baisse des taux des derniers jours" , car il y a eu "une bascule des actifs risqués" vers le marché obligataire.

Octo AM incite également à la prudence en relevant que "les rendements de certains actifs sont encore bel et bien beaucoup trop faibles pour profiter des ajustements modérés et ponctuels des taux des banques centrales".

Certains marchés se sont habitués, durant la décennie 2010- 2020 à des rendements entre 2 et 4% pour des risques significatifs "de crédit, de liquidité, de complexité, de coûts de gestion"… et n'ont pas tous corrigé suffisamment leurs rendements à l'aune des rendements obligataires.

Avec un taux directeur à 4% et un marché obligataire entre 4 et 7%, les actifs offrant un rendement entre 2 et 5% "ne profiteront pas à moyen terme d'ajustements marginaux de politique monétaire, voire de légères baisses de taux".

La pause monétaire ne doit donc être considérée que comme "un phénomène très temporaire" et "ne doit surtout pas faire changer les investisseurs de stratégie", affirme le gérant. Il recommande de choisir des entreprises "prudentes, agiles et fiables" après "une analyse détaillée des bilans et une exclusion systématique des entreprises suscitant le moindre doute". Au sein du marché obligataire, il faudra réallouer "une partie de sa trésorerie ou de ses investissements High Yield vers l'Investment Grade". Le gérant demande de "ne pas se laisser entraîner par les flux de court terme, tant les marchés sont actuellement dans des mouvements erratiques et violents".