Paulic : RN 2020 - Légèrement supérieurs aux attentes - Accélération pour 2021 - Opinion: Achat - Objectif: 11,46 € vs 10,45 € - Potentiel: +12,3%

Pertes plus faibles que prévues

Après avoir publié un CA de 8,97 M€ en hausse de 3,9%, Paulic annonce les résultats suivants : la marge brute ressort à 3,7 M€ soit 34,3% du CA vs 39% en 2019 et 35% estimé, l'EBITDA à 0,15 M€ vs 0,52 M€ en 2019 et -0,2 M€ estimé et le RN à -0,51 M€ vs -0,1 M€ en 2019 et -1 M€ estimé.