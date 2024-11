Paulic : Résultats semestriels en repli / Opinion: Achat / Objectif: 2,04€ vs 2,62€ / Potentiel: +52,2%

Secteur : Agritech

Marché : Euronext Growth

Ticker : ALPAU

Capitalisation : 6,2 M€

Opinion : Achat

Objectif : 2,04 € vs 2,62 €

Potentiel : +52,2%

RN S1 2024

Résultats semestriels en repli

Taux de marge brute : 28,3% - 1,5 points

Rex de -0,18 M€ vs 0,05 M€

2025 : Point de départ pour un nouveau cycle

Actualité : RN S1

Après avoir publié un CA S1 de 9,87 M€ en baisse de 7%, Paulic annonce des résultats semestriels en repli : la marge brute ressort à 2,79 M€ en recul de -12,1%, soit un taux de marge brute de 28,3% vs 29,8% au S1 2023, le Rex à -0,18 M€ vs 0,05 M€ et le RN à -0,2 M€ vs -0,02 M€.

Alors que fin juillet le groupe indiquait que le repli en volume du CA aurait un impact marginal sur le montant de la marge brute en valeur et qu'il pourrait enregistrer une amélioration de son taux de marge brute, ce n'est finalement pas le cas.

Il faut certainement voir dans ces écarts un effet mix moins favorable et l'impact plus important que prévu de la baisse des prix de ventes non compensée par celle des prix d'achats des matières premières.