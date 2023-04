Paulic : Résultats 2022 - Réduction des pertes - Opinion: Achat - Objectif: 4,18 € - Potentiel: 69,9%

Actualité : Résultats 2022

Après avoir publié un CA en croissance de 65%, Paulic annonce pour son exercice 2022 une réduction de ses pertes, proche de nos attentes. La marge brute progresse de 86% et ressort à 4,15 M€ soit 22% du CA, en amélioration de 2 points. Le REX s'établit à -1,3 M€ vs -1,9 M€ en 2021 et -1,1 M€ estimé, le RN à -1,1 M€ vs -1,4 M€ en 2021 et -0,8 M€ estimé.

Après 2 années pénalisées par la hausse des prix du blé, les actions mises en place par Paulic, notamment les nombreuses revalorisations tarifaires, auront donc permis un redressement de 2 points du taux de marge brute.

Au niveau des charges d'exploitations, les charges externes baissent de -16,7% compte tenu notamment de réduction du budget de R&D (-87%) qui a permis de compenser la forte augmentation des frais d'électricité, de carburants et de transports (+32%). Les frais de personnels progressent (+12%) en lien avec les tensions rencontrées sur le marché du travail et les différentes embauches effectuées depuis 1 an afin d'accompagner l'installation du nouvel outil industriel.

Relevons également la hausse logique des dotations aux amortissements (+34%) à la suite de la mise en service de nouveaux moulins et que le RN a bénéficié d'un crédit d'impôt de 0,4 M€.