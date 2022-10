Paulic Meunerie - RN S1: Pertes maîtrisées - Opinion: Achat - Objectif: 3,83 € - Potentiel: +60,7%

Actualité : Résultats S1 2022

Après avoir annoncé un CA S1 de 7,6 M€ en croissance de 53%, Paulic publie les résultats semestriels suivants : la marge brute ressort à 1,82 M€, en progression de 66,5% soit un taux de 24% en amélioration de 2 points, le REX à -0,84 M€ vs -1 M€ et le RN à -0,69 M€ vs -0,68 M€ au S1 2021. A l'issu d'un exercice 2021 fortement pénalisé par la hausse des prix du blé, Paulic a entrepris un travail important afin de restaurer ses marges. Il a en effet engagé de nombreuses négociations afin d'obtenir des revalorisations tarifaires. Celles-ci ont été pleinement effectives à partir du 1er mai et les résultats du 1er semestre en portent déjà les premiers bénéfices avec l'amélioration de 2 points du taux de marge brute.



La société a également mis en place des couvertures à 100% de ses contrats industriels afin d'intégrer en autre les fluctuations du gasoil, de l'électricité ou du transport.

Cette progression a de plus été rendue possible alors que le mix produit a été moins favorable avec le fort développement des ventes auprès des grossistes et négociants.