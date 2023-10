Paulic Meunerie : Nette amélioration de la rentabilité - S2 dans la lignée du S1 / Opinion: Achat / Objectif: 4,08 € / Potentiel: + 78,2%

Actualité : RN S1

Après avoir publié un CA S1 de 10,66 M€ en croissance de 39,7%, Paulic annonce une nette amélioration de ses indicateurs de rentabilité : la marge brute progresse de 74% et gagne 6 points à 30% du CA, l'EBE ressort à 0,61 M€ soit 5,7% du CA vs -0,35 M€ au S1 2022, le REX à 0,05 M€ vs -0,84 M€ et le RN à -0,02 vs -0,69 M€.

La forte progression de la marge brute s'explique à la fois par l'impact en année pleine des hausses tarifaires passées en 2022 et par un effet volume qui a permis au groupe d'avoir une meilleure utilisation de son outil de production.

Ces éléments se sont accompagnés d'une excellente gestion des coûts d'exploitation qui n'ont progressé que de 7% au S1 2023 vs S1 2022. Le groupe a en effet effectué un important travail de réduction de ses différents postes de charges (fermeture d'un site de production, arrêt du recours à l'intérim, optimisation des emballages et conditionnement…) qui s'est traduit, hors électricité, par une baisse des charges externes de 14% et des frais de personnels de 6%. Ces mesures ont ainsi permis de compenser une partie de la multiplication par 4 du coût de l'électricité.