(AOF) - Paul Vaissié rejoint MBO+ comme associé du fonds MBO Flex. Fort de son expérience en matière de LBO généralistes majoritaires comme minoritaires dans des entreprises françaises, il vient compléter une équipe structurée autour de Franklin Henrot pour déployer le Fonds Flex (premier closing à 100 millions d'euros en 2024).

Paul Vaissié rejoint l'équipe MBO+ Flex après avoir cumulé dix-sept années d'expérience en private equity en France, plus spécifiquement sur les segments small et mid-caps. Il débute sa carrière en 2008 au sein du fonds Alpha Private Equity, avant d'intégrer l'équipe Eurazeo Small-Mid Buyout en 2016, puis le family office Florac en 2018.

Tout au long de son parcours, il a accompagné des dirigeants et fondateurs dans le développement de leurs entreprises, tant en France qu'à l'international, en s'appuyant notamment sur des stratégies ambitieuses de croissance externe.

Société de gestion indépendante créée en 2002, MBO+ a levé plus d'1,4 milliards d'euros à travers 5 fonds Buyout successifs, le fonds MBO Flex et le fonds MBO Buy & Build; tous dédiés au capital-investissement dans des PME / ETI valorisées entre 20 millions et 200 millions d'euros.