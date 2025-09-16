Paul Bulcke quitte la présidence de Nestlé, Pablo Isla lui succèdera
Le Conseil exprime sa 'gratitude' pour 'son leadership et son rôle structurant' dans la stratégie du groupe.
À compter du 1er octobre, Dick Boer deviendra administrateur référent et Vice-Président du Conseil, aux côtés de Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, également nommée Vice-Présidente.
Valeurs associées
|71,890 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,10%
