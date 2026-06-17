Pattern Group en légère hausse après la cession par Knox Lane d'une participation de 152 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 juin - ** Les actions de Pattern Group, l'accélérateur de commerce électronique PTRN.O , ont progressé de 0,6% à 19,29 dollars avant l'ouverture de la Bourse mercredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 152 millions de dollars ** La société PTRN, basée à Lehi, dans l'Utah, a annoncé la vente de 8 millions d'actions par Knox Lane au prix de 19 dollars ** L'action PTRN a clôturé à 20,96 dollars vendredi, juste avant le lancement de l'offre tôt lundi ** Cette cession ramène la participation de la société d’investissement Knox Lane de 18,2% à 13%, selon le prospectus
** JP Morgan et Goldman Sachs sont les chefs de file de l'opération ** Knox Lane n'avait vendu aucune action lors de l'introduction en bourse de PTRN en septembre , dont le prix avait été fixé à 14 dollars
** L'action PTRN a fortement rebondi depuis qu'elle a atteint son plus bas niveau intrajournalier record de 8,92 dollars le 24 février, dans un contexte de correction du secteur des logiciels
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