Patrizia lève de nouveaux fonds pour sa stratégie dans les smart cities

En 2022, le fonds a diversifié son portefeuille avec ses premiers investissements en Europe suite à l'acquisition des sociétés italiennes d'éclairage public intelligent, Ottima et Selettra.

Le fonds a entièrement engagé son capital initial de 750 millions d'euros dans des projets de villes intelligentes à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Aux États-Unis, SCIF a investi dans cinq projets FiberCity en partenariat avec SiFi Networks, qui fourniront un accès à la fibre à haut débit aux petites et moyennes communautés à travers l'Amérique.

Le SCIF a été lancé en novembre 2018 pour investir dans des infrastructures de smart cities et a été l'un des premiers fonds à l'échelle mondiale à cibler cette classe d'actifs émergente. Le fonds cible les investissements qui permettent la mise en œuvre d'un large éventail de solutions dans le domaine.

