Patrizia et Universal Investment lèvent le voile sur leur premier Eltif

(AOF) - Patrizia a présenté sa première stratégie Eltif : Patrizia Infrastructure Invest. Il se concentre sur les investissements en capital et en dette d’infrastructure, à la fois en direct et via des fonds cibles. " Ce fonds privilégie les marchés européens et ceux de l’OCDE, garantissant une large diversification ", précise la communiqué. Patrizia Infrastructure Invest se concentrera sur des actifs d'infrastructure en phase avec les mégatendances mondiales : digitalisation, urbanisation, transition énergétique et évolution des modes de vie.

L'objectif du fonds est de générer un rendement total de 8 % et d'afficher une distribution régulière supérieure à 4 %.

Structuré en Sicav-SCA luxembourgeoise à durée indéterminée, il est classé article 8 selon la réglementation SFDR.

Ce fonds est proposé par l'unité Wealth Solutions de Patrizia et développé en partenariat avec la plateforme de services de fonds Universal Investment.

Sebastian Baer, Directeur de Wealth Solutions International chez Patrizia, a déclaré : " Avec notre premier ELTIF, nous mettons notre expertise approfondie en infrastructures à la portée des investisseurs privés et professionnels via des intermédiaires en gestion de patrimoine ".

" L'expansion dans le secteur des infrastructures pour les investisseurs privés s'inscrit dans la stratégie de croissance globale de Patrizia, qui vise à atteindre 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion d'ici 2030, les infrastructures jouant un rôle clé ", explique la société.