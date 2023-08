Patrizia acquiert un portefeuille suédois de logistique urbaine

(AOF) - Partenaire de premier plan pour les actifs immobiliers mondiaux, Patrizia a acquis un vaste portefeuille logistique urbain en Suède auprès d'Alta Fastigheter. Le portefeuille comprend 10 immeubles industriels et logistiques urbains récemment développés à Linköping, Norrköping et Nyköping. Cette acquisition constitue un investissement initial important dans une nouvelle plateforme industrielle nordique de 300 millions d'euros avec Broadgate Asset Management, l'un des principaux partenaires d'exploitation immobilière dans les pays nordiques.

S'étendant sur plus de 37 000 m² d'espace industriel louable, le portefeuille a un taux d'occupation actuel de 97 % et présente un profil de revenu solide pour plus de 30 locataires des secteurs de l'industrie légère et de la logistique.

Les propriétés sont situées au sud-ouest de Stockholm, dans des sous-marchés industriels bien établis, le long de l'E4, l'autoroute la plus fréquentée de Suède.