Patrimoine : grâce à l'immobilier, les Français entrent dans le Top 10 des habitants les plus riches du monde

Ces chiffres sont dévoilés l'assureur Allianz, dans son dernier rapport consacré à la richesse mondiale.

( AFP / FRED TANNEAU )

La pierre, cette très chère pierre. Portés par leur patrimoine immobilier, les Français ont fait leur entrée dans le Top 10 des habitants les plus riches du monde, selon un classement du "Global Wealth Report" d'Allianz. Dans ce document annuel, l'assureur analyse la richesse mondiale dans près de 60 pays, et pointe la progression de la France dans le patrimoine par habitant.

Au classement du seul patrimoine financier, la France apparaît au 16e rang (72.380 euros) d'un classement dominé par les Etats-Unis. La richesse par tête (nette de l'endettement) ressort à quelque 260.000 euros chez les Américains, qui conservent la première place du classement international, devant la Suisse et le Danemark.

La donne change en ajoutant le patrimoine immobilier, qui constitue une réserve importante en France. Dans ce classement (actifs financiers + immobiliers), les Français font leur entrée dans le top 10, avec un patrimoine net moyen (endettement déduit) de 214.980 euros. La France, classée parmi les "gagnants" de cette nouvelle hiérarchie, progresse de trois places dans ce classement de l'édition 2024, dominé par la Suisse.

Quelles tendances à l'échelle mondiale?

Après une forte croissance en 2023, le patrimoine financier mondial des ménages devrait encore augmenter en 2024, de 6,5%, grâce au coup de pouce apporté par l'assouplissement monétaire, affirme mardi l'assureur Allianz. "La tendance positive actuelle des marchés boursiers et la résilience des économies devraient soutenir la croissance des actifs financiers en 2024", selon le rapport annuel de l'assureur qui analyse la richesse mondiale dans près de 60 pays.

La richesse financière des ménages a progressé l'an dernier de 7,6%, atteignant 239 billions d'euros, ce qui a plus qu'effacé le recul de 3,5% subi en 2022 après le lancement de la guerre russe en Ukraine qui a causé une crise économique et secoué les marchés. La croissance a été tirée en 2023 par les gains sur les actions (11,0%) et les plans d'assurances vie (6,2%).

En revanche, les actifs immobiliers n'ont augmenté que d'1,8%, la plus faible croissance en 10 ans, en raison de coûts de construction et de taux d'intérêt élevés qui ont freiné la demande de logements. La croissance des dépôts bancaires a aussi ralenti, à 4,6 %, après les années d'épargne forcée liées à la pandémie de Covid-19.