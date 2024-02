Patrimoine & Commerce : progression du résultat net récurrent et du dividende

(AOF) - Patrimoine & Commerce a dévoilé un résultat net récurrent en hausse de 5,2% à 2,03 euros par action en 2023. Le résultat net récurrent a augmenté de 3,7% à 30,7 millions d'euros. Les loyers bruts ont augmenté de 6,7% à 50,5 millions d'euros. Ils ont progressé de 4,2% à périmètre constant. Le taux d'occupation financier est en amélioration et s'établit sur l'ensemble du patrimoine à 94,7% et le taux de recouvrement des loyers et charges de l'année 2023 est de 98%.

"Nous poursuivons notre objectif de gestion proactive du portefeuille avec la cession d'actifs non stratégiques, le renforcement du mix des loyers autour des verticales en croissance (discount, restauration, loisirs, alimentaire), le développement et la valorisation de nos actifs existants. Nous restons attentifs aux opportunités d'acquisitions de sites pertinents", a déclaré Éric Duval, gérant et fondateur de Patrimoine & Commerce.

Le groupe immobilier spécialisé dans le commerce versera un dividende de 1,35€ par action, en hausse de 3,8%.

Au 31 décembre 2023, la valeur d'expertise du patrimoine (hors droits et y compris actifs consolidés par mise en équivalence et actifs destinés à être cédés) a augmenté de 2% à 858,3 millions d'euros.

L'endettement net consolidé, de 369,2 millions d'euros au 31 décembre 2023, permet au groupe de présenter un ratio "Loan-To-Value" de 43,9% contre 44% un an plus tôt, "laissant une capacité d'investissement significative par rapport à l'objectif de 50% que s'est fixé Patrimoine & Commerce", a indiqué la société.

