Patrimmofi vise 5 milliards d’euros d’encours à fin 2027

(AOF) - Le groupe Patrimmofi poursuit sa politique de croissance en réalisant quatre nouvelles acquisitions pour un total de 350 millions d’euros d’encours. Le groupe, qui rassemble aujourd’hui 112 collaborateurs dont 66 conseillers en gestion de patrimoine, a notamment acquis EC Patrimoine en Anjou et ECGP à Paris, respectivement via ses filiales Vendôme Investissement Conseil et Institut du Patrimoine. A ce jour, l'encours financier conseillé de Patrimmofi est de 2,7 milliards d'euros pour 0,4 milliard d'euros de collecte.

"(...) Ces dernières opérations permettent au groupe de se déployer davantage dans la gestion privée ; il est essentiel pour nous que les clients finaux, où qu'ils se trouvent, puissent accéder à l'ensemble des expertises, au sein d'une même structure, offrant des services à forte valeur ajoutée, grâce aux femmes et aux hommes qui nous rejoignent ", déclarent Georges Nemes, président et Stéphane Peltier, directeur général du groupe Patrimmofi.

Avant de conclure : "Notre ambition est d'atteindre les 5 milliards d'euros d'encours à fin 2027 ".

Les équipes de Patrimmofi sont réparties au sein de 10 structures, chacune d'entre elles conservant son autonomie : Patrimmofi Gestion Privée, Alias Finance, Asfidia, Haskell Patrimoine Conseil, Hortus Patrimoine, Institut du Patrimoine, Patrimoine & Gestion, Rive Gauche Finance, Vendôme Investissement Conseil et Valorial.

Andera Partners est devenu en juillet 2021 l'actionnaire de référence du groupe aux côtés de l'équipe de management.