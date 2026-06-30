Patrick Industries s'effondre suite à l'annonce d'un projet de fusion entièrement en actions avec LCI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** Le titre de Patrick Industries PATK.O chute de 10% à 83,84 $, tandis que celui de LCI Industries LCII.N , fournisseur de composants pour camping-cars, progresse de 2,6% à 103,75 $

** Les sociétés annoncent un projet de fusion par échange d'actions

** Les actionnaires recevront 1,24 action PATK pour chaque action LCII

** Les actionnaires de Patrick détiendront environ 52% de la société issue de la fusion; ceux de LCI, environ 48%

** L'opération implique une prime d'environ 7% par rapport au cours de l'action PATK lors de l'annonce initiale le 17 avril, et d'environ 15% par rapport à son dernier cours de clôture

** LCII versera à PATK une indemnité de résiliation de 94,2 millions de dollars si la fusion est annulée dans certaines circonstances spécifiques

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027 ** Compte tenu des fluctuations de la séance, LCII affiche une baisse de 15,8% depuis le début de l'année, tandis que PATK recule de 20,8%