Patrick Drahi envisagerait de céder une participation majoritaire dans SFR

(AOF) - Patrick Drahi envisagerait de vendre une participation majoritaire dans SFR, affirme Bloomberg. Une telle opération valoriserait l’opérateur télécoms français jusqu’à 30 milliards d’euros, dette comprise. Selon le média américain, Altice France a transmis ces dernières semaines des informations à propos de SFR aux acheteurs potentiels. Un tel rachat pourrait susciter l’intérêt de ses concurrents français, Bouygues , Iliad et Orange , mais aussi d’opérateurs télécoms du Moyen-Orient, tel qu’Emirates Telecommunications Group, ou de fonds de private equity.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.