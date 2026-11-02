PAT Résultats Semestriels 2026

Résultats semestriels 2026 de PAT



 Résultats au 30 juin 2026

o Chiffre d’affaires PAT : 138 k€

o Résultat net : -53 k€

 Perspectives

o Redressement Judiciaire : L’activité se poursuit normalement et la société maintient ses engagements envers ses clients et partenaires

o Diversification du portefeuille et engagement RSE : solides leviers de croissance pour les prochaines années



Le Conseil d’Administration de Plant Advanced Technologies PAT s’est réuni ce 29 octobre 2026 à l’effet d’arrêter les comptes sociaux au 30 juin 2026.



RESULTATS AU 30 JUIN 2026

Au cours du 1er semestre 2026, les ventes se sont établies à 138 k€, mais restent sans réelle signification au regard de l’activité qui demeure encore très saisonnière. De plus, les revenus

issus des contrats de R&D annuels en cours ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d’affaires semestriel conformément aux normes comptables françaises.

Le plan de réduction des charges engagé en 2023 produit son plein effet. Le résultat net semestriel est proportionnellement en ligne avec ceux habituellement constatés hors exercice 2024 et

s’établit en perte de -53 k€.