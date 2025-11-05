PAT : Résultats semestriels 2025

Vandœuvre-lès-Nancy, le 31 octobre 2025 - 20 : 00 (CET)







• Résultats au 30 juin 2025



o Chiffre d’affaires PAT : 155 k€



o Résultat net : -162 k€



• Perspectives



o Confiance dans l'atteinte de résultats positifs pour la troisième année consécutive suite à un excellent second semestre en cours



o Diversification du portefeuille et engagement RSE : solides leviers de croissance pour les prochaines années



Au cours du 1er semestre 2025, les ventes se sont établies à 155 k€, mais restent sans réelle signification au regard de l’activité qui demeure encore très saisonnière. De plus, les revenus issus des contrats de R&D annuels en cours ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d’affaires semestriel conformément aux normes comptables françaises.



Le plan de réduction des charges engagé en 2023 produit son plein effet en 2025.



Le résultat net semestriel est proportionnellement en ligne avec ceux habituellement constatés hors exercice précédent et s’établit en perte de -162 k€.



L’endettement global de PAT s’améliore passant de 6,60 M€ au 31 décembre 2024 à 6,25M€ au 30 juin 2025.

PAT anticipe un résultat annuel positif pour la troisième année consécutive.

Son portefeuille de produits innovants, associé à son engagement en faveur du

développement durable, constitue un solide levier de croissance.