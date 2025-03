PAT : progression de 26% du chiffre d'affaires en 2024

(AOF) - Le groupe PAT annonce un chiffre d’affaires combiné non audité de 2,9 millions d'euros en 2024, en hausse de 26% par rapport à 2023. Le spécialiste de l'exploitation du potentiel végétal pour des applications industrielles innovantes y voit le résultat du succès de sa stratégie de diversification dans les secteurs nutraceutique et cosmétique. Le groupe PAT "confirme son objectif d'atteindre l'équilibre opérationnel en 2024" et de "franchir le cap de la profitabilité dès 2025".

La société principale Plant Advanced Technologies PAT affiche un chiffre d'affaires non audité au 31 décembre 2024 de 1,91 million d'euros, en hausse de 14% par rapport à 2023. "Cette croissance est principalement portée par l'accélération des ventes d'actifs dans le secteur cosmétique", précise PAT.

La filiale StratiCell annonce une hausse du chiffre d'affaires 2024 à 856 000 euros contre 695 000 euros en 2023. Cette société basée en Belgique et spécialisée dans la prestation de services d'études d'efficacité in vitro pour les produits de soins cutanés "bénéficie pleinement du rebond du marché de la cosmétique et de la reprise des investissements en R&D dans le secteur".

