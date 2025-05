Passat: vers un transfert sur Euronext Growth Paris information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Passat indique que son conseil d'administration a décidé de soumettre à une AG mixte prévue le 20 juin, un transfert de cotation de ses titres du marché réglementé d'Euronext Paris vers le système multilatéral Euronext Growth Paris.



Ce transfert permettrait à la société de simplifier son fonctionnement en réduisant les contraintes réglementaires et les coûts afférents à la cotation, tout en continuant à bénéficier des avantages des marchés financiers.



Sous réserve de l'approbation du projet par les actionnaires et de l'accord d'Euronext Paris, cette opération de transfert s'effectuerait par le biais d'une procédure accélérée d'admission directe, sans émission d'actions nouvelles.





Valeurs associées PASSAT 4,4500 EUR Euronext Paris -2,19%