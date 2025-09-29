PASSAT : Transfert de cotation et Résultats 0625

Communiqué de presse, le 29 septembre 2025 à 8 heures

PASSAT annonce :

ses résultats du 1 er semestre 2025

le transfert de ses titres sur Euronext Growth effectif le 1 er octobre 2025

Paris, le 29 septembre 2025 - 08h00 CEST - PASSAT (Euronext : PSAT), leader européen de la vente assistée par image, annonce :

Des résultats semestriels pour le 1 er semestre clos le 30 juin 2025 qui présentent un Chiffre d'Affaires de 30.6 M€ en hausse de 2.7% par rapport au premier semestre 2024 et un Résultat Net part du groupe bénéficiaire qui s'établit à 0,35 M€ contre une perte nette consolidée part du groupe de ( 0,18) M€ au 30 juin 2024 ;

Résultats consolidés du 1 er semestre clos le 30 juin 2025

Voir le tableau dans le PDF.

Passat a réalisé au 1 er semestre 2025 un chiffre d'affaires de 30.6 M€, en hausse de 2.7 % par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent.

Analyse des résultats par région

En France (93.5 % de l'activité du Groupe), le chiffre d'affaires atteint 28.6 M€ pour 27.9 M€ au 30 juin 2024.

Le résultat opérationnel à 551 K€, soit 1.8 % du chiffre d'affaires contre 995 K€ à fin juin 2024, 3.6% du CA.

En Europe du Sud (2.3 % du chiffre d'affaires), l'activité ressort à 0.7 M€ pour 0.8 M€ au 30 juin 2024.

Le résultat opérationnel courant est de 10 K€ sur le premier semestre 2025 pour 57 K€ au 30 juin 2024.

En Amérique du Nord (4.2 % du chiffre d'affaires), le chiffre d'affaires s'établit à 1.3 M€ contre 1.1 M€. Le résultat opérationnel courant ressort à 9 K€ contre -137 K€ au 30 juin 2024.

Analyse des résultats du Groupe

Le résultat opérationnel du Groupe s'élève à 0.57 M€ contre 0.91 M€ au 1 er semestre 2024.

La quote-part de résultats des sociétés mises en équivalence de – 17 K€ pour – 57 K€ en juin 2024 correspond au résultat de notre nouvelle activité Echelon FIT.

Après la comptabilisation du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net consolidé part du groupe s'élève à 0.35 M€ contre – 0.18 M€ au 1 er semestre 2024.

Analyse du bilan

Au 30 juin 2025, le Groupe ne dispose toujours d'aucun endettement bancaire et présente un bilan robuste.

Perspectives

Tant notre activité que notre profitabilité seront impactées par les incertitudes politiques et économiques en France et par les tensions internationales dans les autres pays dans lesquels nous intervenons.

Transfert de marché de cotation des titres Passat sur le marché Euronext Growth Paris à compter du 1er octobre 2025

La demande d'admission des actions ordinaires PASSAT sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des admissions d'Euronext réuni le 25 septembre 2025.

Ce transfert, dont le projet a été autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires de PASSAT réunie le 20 juin 2025, va permettre à la Société d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire souple et adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d'Euronext Paris. Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait également simplifier le fonctionnement de la Société et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

PASSAT continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément aux dispositions du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (« MAR »).

En matière d'information périodique, la Société publiera, dans les 4 mois suivants la clôture de l'exercice comptable, un rapport annuel incluant ses comptes annuels, un rapport de gestion et les rapports des Commissaires aux comptes. Un rapport semestriel incluant les comptes semestriels consolidés et un rapport d'activité afférent à ces comptes seront publiés dans les quatre mois de la clôture, au lieu du délai de 3 mois en vigueur sur le marché Euronext et ne fera plus l'objet un examen limité de la part des commissaires aux comptes. Le recours au référentiel IFRS pour l'établissement des comptes consolidés sera maintenu.

Le document d'information élaboré dans le cadre de ce transfert est accessible sur le site internet de la Société ( www.passat.fr ) rubrique « Investisseurs ».

Le code ISIN d'identification des actions PASSAT reste inchangé (FR0000038465) et le code mnémonique devient ALPAS. Par ailleurs, l'action PASSAT reste éligible au dispositif PEA-PME.

Pour cette opération, PASSAT a été accompagnée par Allegra Finance en tant que listing sponsor.

Calendrier indicatif

26 septembre 2025 : Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth Paris

29 septembre 2025 Diffusion d'un avis de marché Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires de la Société PASSAT (PSAT) d'Euronext Paris Diffusion d'un avis de marché Euronext annonçant l'inscription des actions ordinaires de la Société PASSAT (ALPAS) sur Euronext Growth Paris

Diffusion d'un communiqué de presse par la Société et mise en ligne du document d'information sur le site internet de la Société et d'Euronext

1 er octobre 2025 : Transfert effectif : radiation des titres PASSAT sur Euronext Paris (avant bourse) et inscription des titres PASSAT sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture) – première cotation

Prochaine communication : Résultats annuels 2025, le mardi 28 avril 2026, avant Bourse .

Le groupe PASSAT, en bref…

Passat est le leader européen de la vente assistée par image.

Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.

Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Best of TV, Passat Espagne, Passat Portugal, Passat USA et Echelon Fit.

Les titres seront transférés du marché Euronext compartiment C d' Euronext Paris au marché Euronext Growth à Paris à compter du 1 er octobre 2025.

Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

Retrouvez toute l'actualité financière et corporate du Groupe sur : https://www.passat.fr/informations-investisseurs.html

CONTACTS Jean-Luc AJASSE

Directeur Administratif et Financier

01 30 08 24 40

jlajasse@passat.fr