PASSAT : DDV au 301125

Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers
|Date
|Nombre d'actions
|Nombre total de droits de vote
|30 nov. 2025
|4 200 000
|Nombre théorique de droits de vote : 5 924 494
|Nombre de droits de vote exerçables : 5 641 299 1
Raison sociale de l'émetteur :
PASSAT
Société Anonyme
Au capital de 2 100 000 euros
Siège social : 2, rue Alfred de Vigny
78 112 St Germain en Laye
342 721 107 RCS Versailles
1 Après déduction des actions privées du droit de vote
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
