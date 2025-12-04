 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 126,43
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PASSAT : DDV au 301125
information fournie par Actusnews 04/12/2025 à 15:00

Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote
30 nov. 2025 4 200 000 Nombre théorique de droits de vote : 5 924 494
Nombre de droits de vote exerçables : 5 641 299 1

Raison sociale de l'émetteur :

PASSAT
Société Anonyme
Au capital de 2 100 000 euros
Siège social : 2, rue Alfred de Vigny
78 112 St Germain en Laye
342 721 107 RCS Versailles

1 Après déduction des actions privées du droit de vote


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nGlylZptl2nGxm2faZlpaJVla5phmpSaZWWel2NvZJyWmm+RxWySbprHZnJmmWZp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95413-ddv-30112025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

PASSAT
4,400 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une frappe israélienne touche un bâtiment dans le sud du Liban
    Une frappe israélienne touche un bâtiment dans le sud du Liban
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 16:22 

    Une frappe israélienne a touché jeudi un bâtiment dans le village de Majadal, au sud du Liban, après que l'armée israélienne a émis un avertissement indiquant qu'elle frapperait un bâtiment dans la région.

  • Le Sénat a adopté la partie "recettes" du budget de l'Etat
    Le Sénat a adopté la partie "recettes" du budget de l'Etat
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 16:21 

    Le Sénat a adopté largement la partie dédiée aux recettes du projet de budget de l'Etat pour 2026, après l'avoir largement remaniée par rapport à la copie initiale du gouvernement, supprimant notamment plusieurs milliards d'euros de hausses de prélèvements.

  • Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés à Chengdu
    Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés à Chengdu
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 16:20 

    Emmanuel et Brigitte Macron ont débarqué jeudi à l'aéroport de Chengdu pour la dernière étape de leur visite d'État en Chine. Après deux jours à Pékin, le couple présidentiel doit retrouver dans la capitale de la province du Sichuan le président chinois Xi Jinping ... Lire la suite

  • Manifestation contre l'exclusion des chaudières bois du dispositif MaPrimeRénov’
    Manifestation contre l'exclusion des chaudières bois du dispositif MaPrimeRénov’
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 16:19 

    Une soixantaine de professionnels ont manifesté jeudi à Paris pour exiger que les chaudières biomasse (bois et granulés) bénéficient de la principale aide à la rénovation énergétique proposée dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank