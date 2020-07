PASSAT : Chiffre d'Affaires S1 2020

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 : 14,46 M€ (-15,2%)

Chiffre d'affaires au 30 juin

En M€ - IFRS S1 2020 S1 2019 Var. France 12,55 13,89 -9,6 % Europe du Sud 0,64 1,04 - 38,4 % USA 1,27 2,13 -40,4 % Total 14,46 17,06 -15,2 %

Données non auditées

Passat réalise au 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires de 14,46 M€, en baisse de 15,2% par rapport au

1er semestre de l'exercice précédent.

Une activité impactée par la crise sanitaire

En France (86,8% du chiffre d'affaires global), l'activité semestrielle s'inscrit en décroissance de 9,6 % à

12,55 M€. Malgré un très bon redémarrage de sortie de confinement qui nous a permis d'atteindre en mai et juin un niveau de vente en légère croissance par rapport aux mêmes mois de 2019, la fermeture temporaire de la majorité de nos points de vente, conséquente de la crise du COVID19, explique cette baisse.

En Europe du Sud, les filiales du Groupe (Espagne, Portugal) enregistrent un chiffre d'affaires de 0,64 M€ contre 1,04 M€ au 1er semestre de l'année dernière. Sur cette zone, les conséquences de la crise sanitaire furent encore plus impactantes que sur la France avec des arrêts d'activité plus longs.

Aux USA, l'activité du 1er semestre affiche un chiffre d'affaires de 1,27 M€ contre 2,13 M€ au 30 juin 2019. Niveau d'activité normatif, le premier semestre 2019 ayant été marqué par un avancement de commande de la campagne 2019/2020.

Perspectives

En ligne avec la baisse du chiffre d'affaire et malgré les mesures d'accompagnement, Le Groupe anticipe des résultats semestriels en baisse.

Sur le 2nd semestre, le Groupe va poursuivre ses lancements de nouveaux produits et tenter de continuer de rattraper son retard d'activité.

Prochaine communication : Résultats semestriels 2020, le lundi 28 septembre 2020, avant Bourse.

Le groupe PASSAT, en bref...

Passat est le leader européen de la vente assistée par image.

Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.

Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Passat Espagne, Passat Portugal, Passat Italie et Passat USA.

Les titres sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist by Euronext Paris

Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

