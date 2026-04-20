 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Passage Bio progresse grâce aux données préliminaires prometteuses concernant la thérapie génique d'une démence rare
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Passage Bio PASG.O augmentent de 8,6 % à 12,67 $ avant bourse

** La société déclare que sa thérapie génique expérimentale PBFT02 a montré des signes de ralentissement de la progression chez les patients atteints d'une forme rare et héréditaire de démence

** La maladie, la démence frontotemporale, est liée à la mutation du gène de la granuline et affecte le comportement et le langage et entraîne un rétrécissement du cerveau au fil du temps

** La société affirme que les patients traités ont montré moins de rétrécissement du cerveau et des niveaux stables d'un marqueur protéique clé par rapport aux patients non traités dans une petite étude à un stade précoce

** La FDA a indiqué à la société qu'un essai contrôlé de plus grande envergure serait nécessaire pour l'approbation, ce qui pourrait s'avérer difficile en raison de la rareté de la maladie et des préoccupations éthiques

** La société déclare qu'elle a commencé à examiner les options stratégiques, y compris une éventuelle vente, une fusion ou un partenariat, et a engagé Wedbush PacGrow en tant que conseiller

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~1% depuis le début de l'année

Valeurs associées

PASSAGE BIO
7,0280 USD NASDAQ -39,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank