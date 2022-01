PASQAL, STARTUP PHARE DU FONDS QUANTONATION D’AUDACIA ET QU&CO UNISSENT LEURS FORCES POUR ACCELERER LEUR DEVELOPPEMENT COMMERCIAL A L’INTERNATIONAL

Le fonds QUANTONATION, pionnier mondial des technologies quantiques, est heureux d’annoncer la fusion de PASQAL, développeur et producteur de processeurs quantiques basés sur la technologie des atomes neutres avec Qu&Co, développeur d'algorithmes et de logiciels quantiques. La richesse du portefeuille d'algorithmes quantiques de Qu&Co combinée à la technologie des atomes neutres développée par Pasqal permettra d’accéder plus rapidement à un avantage commercial pour les clients du Fortune Global 500.



Les deux sociétés fusionnées existeront sous le nom de Pasqal avec un siège social basé en France. Les dirigeants des deux sociétés affirment que l'entreprise combinée fournira un processeur quantique de 1 000 qubits en 2023, ce qui correspond aux feuilles de route annoncées des processeurs quantiques les plus avancés.



Le riche portefeuille d'algorithmes quantiques de Qu&Co sera étroitement intégré à l’offre de Pasqal, apportant une forte valeur ajoutée aux clients des deux sociétés tels que Johnson & Johnson, LG, Airbus, BMW Group, EDF, Thales, MBDA et Crédit Agricole CIB. L'entreprise combinée offrira une large gamme de solutions, entre autres, dans les secteurs de la chimie, de la biologie, de l'automobile, de l'électronique, des services publics, de l'aérospatiale, de la défense et de la finance.