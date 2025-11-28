Pasithea Therapeutics bondit après l'annonce d'une offre publique de 60 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 novembre - ** Les actions de la société biopharmaceutique Pasithea Therapeutics KTTA.O en phase clinique augmentent de près de 60 % pour atteindre 1,69 $ ** KTTA lève 60 millions de dollars par le biais d'une offre publique de 80 millions d'actions ordinaires à 75 cents par action, contre 1,06 $ à la clôture

** La société affirme que ce financement lui permettra de fonctionner au moins jusqu'au premier semestre 2028 ** L 'offre publique a été menée par des investisseurs spécialisés dans le secteur de la santé, notamment Vivo Capital, Janus Henderson Investors et Coastlands Capital

** KTTA s'assure un financement à long terme pour faire avancer ses recherches en cours et ses essais cliniques pour le PAS-004 dans le traitement du cancer, ainsi que pour des acquisitions potentielles ou des accords de licence

** En incluant les mouvements de la séance, l'action KTTA est en baisse de ~46,2% depuis le début de l'année