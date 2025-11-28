 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 133,50
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pasithea Therapeutics bondit après l'annonce d'une offre publique de 60 millions de dollars
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 novembre - ** Les actions de la société biopharmaceutique Pasithea Therapeutics KTTA.O en phase clinique augmentent de près de 60 % pour atteindre 1,69 $ ** KTTA lève 60 millions de dollars par le biais d'une offre publique de 80 millions d'actions ordinaires à 75 cents par action, contre 1,06 $ à la clôture

** La société affirme que ce financement lui permettra de fonctionner au moins jusqu'au premier semestre 2028 ** L 'offre publique a été menée par des investisseurs spécialisés dans le secteur de la santé, notamment Vivo Capital, Janus Henderson Investors et Coastlands Capital

** KTTA s'assure un financement à long terme pour faire avancer ses recherches en cours et ses essais cliniques pour le PAS-004 dans le traitement du cancer, ainsi que pour des acquisitions potentielles ou des accords de licence

** En incluant les mouvements de la séance, l'action KTTA est en baisse de ~46,2% depuis le début de l'année

Valeurs associées

PASITHEA THERAP
1,6300 USD NASDAQ +53,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank